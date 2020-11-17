التربية تلزم الولايات بمجانية تعليم مرحلة الأساس

شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة إلتزام إدارات التعليم ومدارس الأساس بالولايات كافة بمجانية التعليم بمرحلة الأساس وطالبت وكيلة الوزارة الأستاذة تماضر الطريفي في خطاب معمم للولايات بالإلتزام بعدم فرض أي رسوم على طلاب مرحلة الأساس .

وأعلنت الطريفي وفق (سونا) عن توفير الوزارة لمنحة مدرسية عبر مشروع تقوية الأساس لكل مدرسة بمعدل دولارين لكل طالب يوجه صرفها لميزانية تسيير المدرسة وأشارت إلى أن الوزارة خاطبت وزارة المالية لوضع سعر صرف مجز لدولار المنحة المدرسية بدلا عن السعر الرسمي المعلن لتحقيق أكبر قدر من الفائدة .

كما أكدت على التزام وزارتها بما أعلنته في وقت سابق بضرورة توفير تعليم مجاني لطلاب مرحلة الأساس، تحقيقاً لشعار ثورة ديسمبر المجيدة في عدالة التعليم وأشارت إلى أن هنالك بعض الولايات التي حاولت الخروج على سياسات الوزارة بقيامها بفرض رسوم على طلاب مرحلة الأساس مؤكدة على عدم تهاون الوزارة تجاه هذا الامر وحرصها على مجانية التعليم في مرحلة الأساس.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)