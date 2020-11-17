الخارجية تؤكد سلامة السودانيين الموجودين باقليم تقراي

أكدت الخارجية السودانية متابعتها لاحوال السودانيين الموجودين باقليم تقراي بجمهورية اثيوبيا وأشارت الخارجية في بيان لها الثلاثاء أنها ظلت تتابع أحوال المواطنين السودانيين الموجودين في إقليم التقراي،

رغم انقطاع الإتصالات في الإقليم، وذلك عبر سفارة جمهورية السودان في أديس أبابا وأطمانت الخارجية وفق ( سونا) على سلامة السودانيين الموجودين بالإقليم، مشيرة الى قيام السفارة بمحاولات دؤوبة لإجلائهم في أقرب وقت .