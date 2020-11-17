امدرمان الاهلية تطلق نداء لاستنهاض الجامعة

أطلقت جامعة امدرمان الاهلية نداءً لاستنهاض الجامعة التى تواجه حالياً نقصاً بصورة عاجلة فى رواتب العاملين، مع دعوة الدولة لتخصيص اصول عقارية استثمارية مستدامة تكون في شكل وقف لصالح الجامعة، لتساهم فى تاسيس الاصول الثابتة المستدامة، فيما تم تشكيل لجنة لعقد مؤتمر قريباً وذلك تحت شعار (استنهاض الاهلية) .
واعلن الدكتور خالد محمد الحسن عبدالله عميد كلية العلوم البيئية، وعضو تجمع اساتذة جامعة امدرمان الاهلية وفق (سونا) الثلاثاء أن نداء استنهاض جامعة امدرمان الاهلية يأتي فى الظرف الاستثنائي الحرج بعد نضوب الموارد المالية والتي تعتمد اساساً على الرسوم الطلابية .
واوضح الدكتور خالد ان الجامعة حققت في بداياتها منذ انشاؤها عام 1986م استقراراً مادياً مميزاً بفضل دخلها من منصرفات الطلاب وبفضل ما توفر لها من هبات مكنتها من تحقيق ارصدة قدرت بمئات الآلاف من الدولارات،
ولكن بمرور الوقت تعثرت فى تلبية متطلبات التطور وتسيير امورها بسبب عجز مالي لازمها منذ بداية الالفية بسبب قصور في المنهج الاداري، والذي تمثل فى الاعتماد الكامل على رسوم الطلاب والتى تعتبر رمزية ولاسبيل لزيادتها مجاراة لنموذج الجامعات الخاصة، مما ادخلها في ضائقة مالية اثرت على مطالب العاملين لدفع اجورهم،
وكان الاضراب في العام 2004م، واستمر الامر في التفاقم وتفجرت الاوضاع مرة ثانية في العام 2014م وقد تفاقم عليها الامر ايام الثورة وما صاحبها من توقف تام للدراسة ثم جاءت جائحة الكورونا .
وناشد النداء الدولة لرفع الجامعة بتوفير دعم يشمل تغطية رواتب العاملين، وذلك من خلال توفير دعم استثماري استراتيجي مستدام .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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