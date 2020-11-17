امدرمان الاهلية تطلق نداء لاستنهاض الجامعة

أطلقت جامعة امدرمان الاهلية نداءً لاستنهاض الجامعة التى تواجه حالياً نقصاً بصورة عاجلة فى رواتب العاملين، مع دعوة الدولة لتخصيص اصول عقارية استثمارية مستدامة تكون في شكل وقف لصالح الجامعة، لتساهم فى تاسيس الاصول الثابتة المستدامة، فيما تم تشكيل لجنة لعقد مؤتمر قريباً وذلك تحت شعار (استنهاض الاهلية) .

واعلن الدكتور خالد محمد الحسن عبدالله عميد كلية العلوم البيئية، وعضو تجمع اساتذة جامعة امدرمان الاهلية وفق (سونا) الثلاثاء أن نداء استنهاض جامعة امدرمان الاهلية يأتي فى الظرف الاستثنائي الحرج بعد نضوب الموارد المالية والتي تعتمد اساساً على الرسوم الطلابية .