وزيرة المالية تنفي تقديم استقالتها

نفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى، الخبر المتداول فى وسائط التواصل الاجتماعى مفاده استقالة وزيرة المالية د. هبة محمد علي، وتسليم مهام الوزارة لوكيل المالية وسفرها خارج البلاد. وقال الناطق الرسمي باسم المالية غازي حسين، وفق صحيفة السوداني نؤكد لكم بأن هذا الخبر عار عن الصحة تماماً وليس له دليل للنشر.. السيدة الوزير تتعافى بمنزلها بالعزل الصحي للعلاج من (كوفيد 19) وهي الآن بحالة جيدة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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