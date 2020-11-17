مانيس: قضية الفقر أكبر تحديات التنمية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، إن قضية الفقر بإبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية تمثل أكبر التحديات لتحقيق التنمية بالبلاد.

وخاطب مانيس بقاعة الصداقة أمس، ورشة مُناقشة منهجية مسح ميزانية الأسرة والفقر (2020 – 2021م) والتي نظّمها الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع البنك الدولي، وأكد ضرورة وضع سياسات وبرامج تستند على أدلة ومؤشرات حَقيقيّة تعكس حجم الظاهرة ومدى تأثر السكان بها مع التبايُنات الجغرافية، ودعا الوزير الجهاز، المركزي للإحصاء لإجراء المسوحات بصورة دورية للحفاظ على التسلسل الزمني للبيانات، ونبّه بحسب صحيفة الصيحة، لأهمية وضع خطة لكافة العمليات الإحصائية وفق إطار زمني محدد، وأشاد بجهود جهاز الإحصاء في توفير المعلومات.

بدورها، أوضحت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، أن مسح ميزانية الأسرة والفقر سيوفر الإحصاءات التي تعكس حقيقة الوضع الراهن مما يسهم في صياغة سياسات وبرامج تستند على الأدلة والبراهين بوضع الإطار الاستراتيجي لخفض الفقر مُتعدِّد الأبعاد وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي لتغطية الفقراء محدودي الدخل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)