شاهد بالفيديو: المطربة رؤى محمد نعيم تعود لإشعال السوشيال ميديا بأغنية (حبيبي طقشتو الرقشة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة الشابة رؤى محمد نعيم وهي برفقة عدد من الشباب الذين يعيدون معها إحياء أغنيات البنات في الزمن الجميل والتي تحمل إسم (اسياد اللواري) .

وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد أبدي عدد من الناشطين إعجابهم بالأغنية وصوت المطربة رؤى الجميل حيث قالوا إن تلك الأغنية التي أدتها المطربة كانت تتغني بها الفتيات في جميع المناسبات السودانية ولكن ربما إندثرت الأن وأصبحت ليس لها وجود في البيوت الإعراس ولكن المطربة رؤي حاولت إرجاع الحنين لتلك الأغنية ولكن بلونية مختلفة إستطاعت أن تنال إعجاب كل من سمعها ومحاولة ترديدها .

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)