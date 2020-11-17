شاهد بالفيديو: بعد خروجه من المعتقل..الكاتب إسحق فضل الله (أريد أن الاقي ربنا بالنجيضة)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للكاتب الصحفي إسحق فضل الله وهو يسرد تفاصيل إعتقاله إلى حين خروجه من المعتقل حيث قال إنه يتواجد الأن بمنزله وأنه لم يصبه أي مكروه طيلة فترة إعتقالة.

وبحسب ماشاهدت محررة (أخبار الخليج 365) فقد ذكر إسحق فضل الله عندما كان مع بعض الضباط في حوار خارج إطار التحقيق قال (أريد أن الاقي ربنا بالنجيضة).

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)