مفصولون من (بترودار) ينفذون وقفة احتجاجية

نَفّذَ مفصولون من شركة بترودار لعمليات البترول إبان النظام السابق “باتش فور”، وقفة احتجاجية أمام وزارة الطاقة والتعدين أمس، مطالبين بإنصافهم ورد حقوقهم.

وقال المُحتجون، إنهم طرقوا جميع الوسائل في العهد السابق للحصول على حقوقهم، وبعد التغيير قاموا بملء استمارات لجنة المفصولين تعسفياً، لكن اللجنة لم تتّخذ قراراً بشأنهم وقامت بتحويلهم إلى وزارة الطاقة والتعدين، التي قالت إنها ليس لديها أدنى مسؤولية تجاههم.

وقدّم المفصولون، مذكرة تظلُّم إلى وزارة الطاقة والتعدين ومجلسي السيادة والوزراء تحوي مطالبهم، مع أملهم في إنصافهم ورَدّ مظلمتهم واعتبارهم، وأفادوا بحسب صحيفة الصيحة، بأن القضية تعود إلى أنهم قدموا لوظائف في بترودار مُعلنة عبر الصحف وتم اختيارهم وعددهم يفوق الـ(100) متدرب، وتم توقيع عقودات تمتد لـ(5) أعوام، منها (2) للتدريب ليصبحوا بعدها موظفين رسميين، لكن الشركة تنصّلت عن هذا الأمر، فعملوا عاماً آخر فوق عامي التدريب كمتدربين، وبعد رفض الاستمرار على وضع التدريب، قامت الشركة بفصلهم في يناير 2011م التي طرقوا بعدها أبواب المَحاكم دُون جَدوى.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)