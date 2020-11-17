قيادي بـ(الثورية) يطالب باستفتاء شعبي في اختيار الوزراء

طالب القيادي بالجبهة الثورية – رئيس مسار الوسط، التوم هجو، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بنشر أسماء المرشحين للحكومة الجديدة في الصحف لمدة (7) أيام لمعرفة آراء المواطنين حولهم، لتجنب ما حدث في اختيار والي كسلا.
وقطع هجو، خلال مخاطبته اليوم العالمي للتسامح، الذي نظمته مبادرة التسامح والسلام المجتمعي بقاعة الصداقة أمس “الاثنين” بحسب صحيفة المواكب، بعدم حاجة السودان للأحزاب والحواضن السياسية، وإنما حاضنة وطنية، مشدداً على عدم تحول الفترة الانتقالية إلى انتقامية.
وقال التوم إن طرح مصطلح “تصفير العداد” لم يطلق على الهواء، وإنما جاء بسبب أخطاء حدثت عقب ثورة ديسمبر المجيدة، وأطلق دعوة طالب فيها بترك عبارتي “مدنية وعسكرية” والعمل بعبارة “سودانيااااااااوووو”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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