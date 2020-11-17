مستشار بايدن يتوعد بـ(الويل) ضد محاولات تقويض الديمقراطية في السودان

أكد محي الدين عمر، مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب “جو بايدن” للشؤون الإفريقية الإدارة الجديدة دعمهم للسودان من أجل ترسيخ القيم الديمقراطية، وحذر محي الدين الذي ينحدر من أصول سودانية من أي محاولات لإجهاض العملية الديمقراطية في السودان.

وقال: نحن مع كل شخص يدعم الديمقراطية في السودان، ولكن في المقابل سنقف ضد أي شخص يحاول أن يقوض الديمقراطية في السودان سواء عسكري أو مدني: نقول له “يا ويلكم” إذا حاولتم المساس بالعملية الديمقراطية، وأضاف: إدارة ترامب غضت الطرف عن محاولات البعض لإجهاض الديمقراطية في السودان، لكن كان هذا عهد قديم نعاهدكم أن ندعم الديمقراطية في السودان وإفريقيا.

وكشف محي الدين خلال تصريحات صحفية بحسب صحيفة المواكب، عن أول قرارات بايدن عقب تسلمه مهام الرئاسة نهاية شهر يناير المقبل، قائلاً: سيعلن الرئيس المنتخب جو بايدن عن عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى المؤسسات الدولية التي انسحب منها ترامب، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية ومنظمخة التجارة الدولية واتفاقية باريس للمناخ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)