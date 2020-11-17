متضررو أحداث الزاوية يطالبون بفتح ملف التعويض

طالب متضررو أحداث الزاوية، مجلس السيادة ومجلس الوزراء بتعويض المتضررين وتنفيذ القرار 906 لسنة 2000 الخاص بتكوين لجنة وزارية لتعويض المتضررين.

وقالت اللجنة العليا للمتضررين من أحداث ليبيا، إن حقوقهم مرت عليها عشرون عاماً من عمر النظام البائد منذ تاريخ القرار 906 إلى يومنا هذا لم يعوض أي متضرر، ونطالب مجلس السيادة ومجدلس الوزراء أن يفتحوا أبوابهم لنا لطرح قضيتنا.

يشار إلى أن هناك حوالي (30) ألفاً من المتضررين من أحداث ليبيا، منهم آلاف المفقودين وآلاف الشهداء ومنهم من فقد أطرافه ومنهم من فقد عينيه وآلاف من فقدوا ممتلكاتهم وحصاد عمرهم.

وبحسب صحيفة المواكب، شاركت لجنة المتضررين في احتفالات السلام بحضور لافت في ساحة الحرية (الأحد).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)