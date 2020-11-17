انسياب العمل بالميناء الجنوبي وارتفاع معدل المناولة

أكد مدير الميناء الجنوبي جمال المبارك، انسياب عمل المناولة بالميناء بشكل جيد، حيث تعمل (7) كرينات في عمليات المناولة، فيما تمكنت منظومة الصناعات الدفاعية من توفير قطع الغيار للكرين الثامن المتوقف بعد المسح، وتوقع أن يرتفع معدل المناولة من (1500) إلى (1800) حاوية في اليوم بعد دخول الكرين الثامن للخدمة.

وقال جمال بحسب صحيفة الصيحة: لقد غادرت الميناء (3) بواخر بعد مناولة (4773) حاوية شملت الصادر والوارد ويجرى الآن عمل المناولة في (3) أخرى، بعضها يحمل احتياجات الموسم الزراعي الشتوي على متنها حوالي (7334) حاوية، منها (3809) وارد و(3525) حاوية صادر، فيما يبلغ عدد السفن الموجودة في الانتظار حوالي (11) سفينة.

وأوضح أن الانسياب الجيد للعمل جعل التفريغ يستغرق بين (5) إلى (6) أيام بعد أن كان يستغرق من (10) إلى (12) يوماً في السابق، وأشار إلى أن هنالك تنسيقاً جيداً بشأن الإجراءات ما بين الجمارك والموانئ والحجر الزراعي والصحي لتسريع دورة الإجراءات حتى لا يتسبّب ذلك في التأخير، وامتدح دور الإدارة العليا في تحفيز العاملين وإحكام التنسيق بينهم، مِمّا ساعد في زيادة الإنتاجية وكفاءة المناولة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)