تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله الفنان حماد عباسية وهو يتغني في أحدي حفلاته الخاصة ويحصل على (نقطة) التي خصص لها سيدتان لكي يساعدنه في عملية جمع الأموال حسبما ذكر بعض المعلقين على الفيديو.
وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد أبدي عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي غضبهم من المنظر الذي شاهدوه حيث قالوا إن بعض الفنانين أصبحوا يخصصون أشخاص تكون مهمتهم الأساسية جمع(النقطة) ولكن تلك الظاهرة أصبحت منتشرة بكثرة حتي كادت أن تصبح (وظيفة)لبعض الأشخاص ، الامر الذي جعل العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي يقولون( بالطريقة دي الفنان لو مشي حفلة ومانقطوا ليهو تاني مااظن يجيكم راجع).
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو:فنان سوداني يخصص سيدتان لجمع (النقطة) وناشطون يعقلون( الشافنا خلينا القراية وبقينا نلم النقطة ماكذب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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