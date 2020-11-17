اتصالات مكثفة بين حمدوك وآبي أحمد لحل الأزمة الإثيوبية

كشفت مصادر بمكتب رئيس الوزراء لمصادر عن استمرار الاتصالات والمحادثات الهاتفية بشكل مكثف بين رئيس الوزراء ورئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد، مؤكدا أن المحادثات الهاتفية لم تتوقف لأن حمدوك لديه رغبة ملحة للوصول إلى حل سريع للأزمة.

في وقت انتقد الرئيس اليوغندي يوري موسفيني على حسابه الشخصي بفيسبوك الفيدرالية الإثيوبية، معتبرا إنها قائمة على العرقية وهي التي أدت إلى نشوب القتال بين الإثيوبيين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)