كشفت مصادر بمكتب رئيس الوزراء لمصادر عن استمرار الاتصالات والمحادثات الهاتفية بشكل مكثف بين رئيس الوزراء ورئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد، مؤكدا أن المحادثات الهاتفية لم تتوقف لأن حمدوك لديه رغبة ملحة للوصول إلى حل سريع للأزمة.
في وقت انتقد الرئيس اليوغندي يوري موسفيني على حسابه الشخصي بفيسبوك الفيدرالية الإثيوبية، معتبرا إنها قائمة على العرقية وهي التي أدت إلى نشوب القتال بين الإثيوبيين.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر اتصالات مكثفة بين حمدوك وآبي أحمد لحل الأزمة الإثيوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.