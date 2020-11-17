مدير جامعة أم درمان الإسلامية يستقيل بسبب (الفلول)

دفعت أزمة بقاء فلول النظام البائد؛ بمدير جامعة أم درمان الإسلامية المثنى عمر الفاروق، إلى تقديم استقالته لوزارة التعليم العالي بحجة إنهاء مهمته عقب مرور عام على تعيينه. وكشف أساتذة من الجامعة بحسب صحيفة السوداني امس، أن المدير فشل في تفكيك النظام البائد والحرس القديم بالجامعة، والاستقالة كرت ضغط على المجموعات المناوئة له. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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