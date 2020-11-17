زريبة: لم تتم تسمية تعيينات قادة الكفاح المسلح في مفاصل الدولة

نفى كبير مفاوضي “تجمع قوى تحرير السودان”، الناطق الرسمي إبراهيم موسى زريبة، ما راج بشأن تسمية تعيينات قادة الجبهة الثورية وحركات الكفاح المسلح في مفاصل الدولة، وقال إن تم ذلك فلم يتم إخطارنا به من قبل رؤسائنا، وأضاف “يجب أن تكون حقيقة واقعة”.

وأكد زريبة بحسب صحيفة الصيحة أمس، أن الجداول الزمنية هي التي تحدد مواقيت التعيينات بعد أسبوع واحد من إدراج الاتفاق في الوثيقة الدستورية، وقال “ينبغي أن تشكل الحكومة بأسرع ما يكون”.

وأوضح أن الترشيحات والتعيينات في مجلس السيادة والوزراء هي الخطوة الأولى لميلاد حكومة شرعية يدعمها اتفاق مشهود دولياً ومسنود جماهيرياً، والتي يعقبها تشكيل المجلس التشريعي (البرلمان القومي)، ومن ثم تشكيل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية حتى تستطيع الدولة أن تقوم بواجباتها الروتينية، ووصف مجلس الوزراء الحالي بأنه مجلس تسيير وتكليف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)