شاهد بالفيديو :شاب سوداني يبدع في تقليد الفنان ودالأمين ويحظى بإعجاب رواد مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشاب سوداني برع في إجادة أغنية وعد النوار للفنان القامة محمد الأمين وجعلها تزداد رونقاً خاصة عندما يعزفها على ألة (الاورغ) مما جعل العديد من المعلقين يندهشون من صوت الشاب الذي كان شبيها بصوت الفنان محمد الأمين .

وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد أبدى عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي إعجابهم بصوت الشاب وطريقته في تقليد صوت الفنان ود الأمين حيث قالوا إن ود الأمين يعتبر واحداً من الأصوات المميزة التي تتمتع بخامة صوتيه فردية إلا أن ذلك الشاب أستطاع تقليد صوته ونجح في توصيل الأغنية للمستمع وكأنها بصوت صاحبها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)