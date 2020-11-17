الفكي يكشف عن مصير إزالة التمكين

فند نائب رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، عضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، إرهاصات حل لجنة إزالة التمكين، وأكد عدم وجود اتجاه لذلك.

وقال الفكي لمصادر إن نبأ حل اللجنة ظلت تروج له مواقع مجهولة منذ يوم أمس. وأكد أن إزالة التمكين باقية لجهة أنها أحد مطلوبات الثورة ومنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، مشيراً إلى أن أبوابها مفتوحة لكل الشعب السوداني.

وفي الأثناء قال سليمان بحسب صحيفة المواكب، أنه سيتم استيعاب ثلاثة أعضاء من الجبهة الثورية في السيادي، مؤكداً أن لا اتجاه لحل المجلس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)