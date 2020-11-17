الشرطة تحقق في بلاغ اغتصاب ونهب سيدة بمنزلها بأم درمان

تقدم نظامي ببلاغ لقسم شرطة أمبدة جنوب يفيد بموجب عريضة بأن ستة متهمين بالارشاد، تمكنوا من نهب زوجته شاشة دانسات 32 بوصة + عدد (2) موبايل هونر S8 + تاب + دراجة هوائية ماركة كوبرا بقيمة (140.000) جنيه + مبلغ مالي قدره (300) ريال سعودي، وذلك بأمبدة.

وباستجواب الشاكي بحسب صحيفة السوداني الدولية، أفاد بأن المتهمين تعدوا على زوجته داخل المنزل ليلاً أثناء نومها، وفي غيابه تمكنوا من إرهابها، ونهبها الأشياء الموضحة + المبلغ، كما شرعوا في اغتصابها، وعند استنجادها بالجيران لاذوا بالهروب.

تم منح المجني عليها أورنيك (8) جنائي، وجاء قرار الطبيب (يوجد جرح قطعي عميق في اليد اليسرى بالظاهر، تمت خياطته بـ3 غرز – لا يوجد كسر – الحالة مستقرة ما لم تحدث مضاعفات)، ليتم تحرير بلاغ تحت المواد (144 – 175 – 20 – 149).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)