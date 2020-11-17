الجزيرة تتصدر التضخم على مستوى السودان

كشف مدير الجهاز المركزي للإحصاء بولاية الجزيرة عوض السيد عبد الله، عن تصدر الولاية للتضخم على مستوى ولايات السودان بنسبة (351%).

ونوه في مؤتمر صحفي للجنة الاقتصادية للحرية والتغيير بالولاية أمس بحسب صحيفة الصيحة، إلى أن نسبة التضخم بولاية سنار المجاورة بلغت (187%)، مما يهدد بدخول الولاية مرحلة الانهيار الاقتصادي.

من جانبه أوضح عضو اللجنة عبد الرحمن المشرف، أن التضخم بالولاية يزيد عن المعدل القومي بنسبة (130%) بسبب ارتفاع تكلفة النقل والمضاربة في الأسعار، وقال أن هنالك انفجاراً سكانياً وعدم القسمة العادلة في توزيع الموارد والضغط على موارد الولاية والخدمات من الولايات المتاخمة وتهريب السلع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)