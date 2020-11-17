ضبط المتهم بقتل مواطن وسائق عربة “أتوس”

أعلنت قوات الشرطة في بيان مقتضب أمس القبض على المتهم بقتل مواطن وسائق عربة “أتوس” بمنطقة دبيكر بمحلية القوز بولاية جنوب كردفان بواسطة مباحث شرطة الولاية بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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