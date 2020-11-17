البنك المركزي يرفض تمويل الحكومة بـ(العجز)

كشفت مصادر مصرفية عن رفض بنك السودان المركزي لطلب تقدمت به الحكومة الانتقالية لـ(التمويل بالعجز)، لقطاع الزراعي، وتقديم سلع وخدمات غير مدعومة للخروج بالاقتصاد السوداني من أزمتها.
وقالت المصادر إنها على الرغم من أن الخطوة تؤدي إلى تفاقم معدلات التضخم إلا أنها بمرور الوقت ستحدث استقراراً في الاقتصاد.
وكان وزير المالية السابق إبراهيم البدوي بحسب صحيفة المواكب، يحرص في برنامجه الاقتصادي على هذا الأمر “التمويل بالعجز” لما فيه من مميزات للتعافي الاقتصادي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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