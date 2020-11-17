أغلقوا كبري الحرية ..الشرطة تفرق تظاهرات بالخرطوم بالغاز المسيل للدموع

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المئات من المتظاهرين بالخرطوم بموقف جاكسون قبالة “كبري الحرية”.
وأغلق المحتجون مدخل كبري الحرية بموقف جاكسون بالكامل وجميع الطرق المؤدية إليه، إحتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية، مطالبين برحيل الحكومة لعجزها عن توفير مقومات الحياة.
وأحــرق المتظاهرون “اللساتك” ورددوا هتافات مناوئة للحكومة الانتقالية، وتسبب ذلك بحسب صحيفة حكايات، في ازدحام موقف المواصلات قبل ان تتدحل الشرطة وتفرق التظاهرات.
ويعيش المواطنون أزمة حادة في الوقود والخبز وندرة وارتفاع في تعريفة المواصلات، وغـــلاء السلع الاستهلاكية بعد تحرير الحكومة للوقود.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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