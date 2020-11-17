  أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2020م    

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة السوداني:

محكمة الطعون الإدارية توقف تنفيذ قرار النائب العام بإيقاف عدد من وكلاء النيابة

نادي النيابة: النائب العام يسوِّف ملف قضايا شهداء الثورة وملف جرائم دارفور

ستة تجمعات مدنية تصدر بياناً تعلن فيه أن (قحت) غير مفوضة بالانفراد بتكوين التشريعي

صحة الجزيرة توصي بالإغلاق التام بسبب (كورونا)

الجامعة الإسلامية تنفي فرض غرامة على طلابها بسبب (الكمامة)

البرهان: وصول موقعي الاتفاق خطوة كبيرة وداعمة لمسيرة السلام الشامل

الوساطة الجنوبية تكشف وصول عبد الواحد الى جوبا وتتوقع انضمامه للسلام

قوات عسكرية كبيرة تتبع لحركة مناوي تصل الفاشر

صحيفة صوت الأمة:

الأمة القومي: صحة الإمام الصادق والواثق البرير مستقرة وتدعو للاطمئنان

تحذير من استيطان جديد في أراضي الفشقة

الصندوق الدولي للتنمية الوراعية يمنح السودان 80 مليون دولار

صحيفة الوطن:

نادي النيابة أعلن الإضراب.. المحكمة توقف قرار النائب العام ضد وكلاء نيابة

صحيفة عبرية تكشف عن زيارة وفد أمني إسرائيلي للخرطوم

جامعة الخرطوم تسحب الدكتوراة الفخرية من عوض الجاز

حركة مناوي تنفي وجود قوات عسكرية تابعة لها بالخرطوم

صحيفة القوات المسلحة :

مؤتمر للحدود مع دولة الجنوب برعاية البرهان وسلفاكير

وزير الدفاع : التحول الإيجابي نحو السلام يجعل السودان خاليا من الالغام

انطلاق المناورات الجوية نسور النيل (١) بين السودان ومصر

مانيس : قضية الفقر أكبر تحديات التنمية بالبلاد

صحيفة أخبار اليوم:

الصحة تعلن وفيات جديدة و«102» حالة إصابة بكورونا في أحدث تقاريرها

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بوتين يوجه وزارة الدفاع الروسية بإنشاء مركز لوجستي لقواتها بالسودان

جيروزاليم بوست: وفد أمني إسرائيلي يزور السودان

استمرار تصاعد القتال فى تيجراى وإطلاق 3 صواريخ على أسمرا

النيابة العامة: لجنة التحقيق غير معنية باي استنتاجات حول المقبرة الجماعية

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)