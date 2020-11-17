صقور الجديان تكمل جاهزيتها لمواجهة النجوم السوداء بالجوهرة الزرقاء

أكمل المنتخب السوداني الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الغاني المعلنة عند الساعة الثالثة من عصر الثلاثاء بحصة تدريبية ساخنة جرت على مسرح المواجهة (استاد الهلال) في امدرمان، اطمئن من خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي هوبيرت فيلود المدير الفني للمنتخب على جاهزية لاعبيه.

وأتت الحصة التدريبية وفق ( سونا) متوازنة مابين العملين، البدني والتكتيكي، وكان المران قد أقيم عند الساعة الرابعة من عصر الاثنين و سبقها المران الرسمي للنجوم السوداء على ذات الملعب الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية خاطب اللاعبين عقب المران، وأكد الثقة الكبيرة فيهم وتمنى التوفيق، وأعرب عن الرضا التام عن كل ما بذل من جهود، وطالب بالأداء الجاد والمسئول، وذكر فيلود المدير الفني وأكرم الهادي قائد المنتخب أن حديثهم سيكون داخل أرضية الملعب عصر الثلاثاء.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)