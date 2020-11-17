النيابة العامة: لجنة التحقيق غير معنية بأي استنتاجات حول (المقبرة الجماعية)

قالت النيابة العامة ان لجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص قسرياً (المفقودين) بالنيابة؛ انها غير معنية بأي إستنتاجات او نشر في الأسافير وأجهزة الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الإجتماعي لم يرد في تعميمها بالعثور على مقبرة جماعية قيد التحقيق.

وأكدت النيابة في تعميم صحفي الإثنين وفق صحيفة السوداني إستمرار اللجنة في تحقيقاتها بمهنية وشفافية بالتعاون مع الأجهزة الفنية المختصة وفقاً للمعايير الدولية لتحقيق العدالة الجنائية.

نص التعميم :

النيابة العامة

لجنة التحقيق في اختفاء الاشخاص

تعميم

على ضوء ما رشح في الأسافير وأجهزة الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الإجتماعي أن لجنة التحقيق في إختفاء الأشخاص قسرياً (المفقودين) أصدرت تعميماً مفاده العثور على مقبرة جماعية قيد التحقيق ولم تورد اللجنة أي تفاصيل أخرى في هذا الصدد لطبيعة التحقيقات الجنائية التي نصت عليها المواثيق الدولية.

إن لجنة التحقيق غير معنية بأي إستنتاجات أو نشر لم يرد في تعميمها، وأشارت اللجنة في تعميمها إلى تمليكها الحقائق للشعب السوداني وفق منهجية عملها بشفافية وموضوعية.

إن الإسراع في إستنباط النتائج من أي شخص أو جهة أو منظمة في هذه المرحلة وتسويقه وتناوله في وسائل التواصل الإجتماعي يؤثر ويضر بسير التحقيق ولا يؤدي الى نتائج ولا يتسق مع الإستقلالية والحياد وفق مبادئ التحقيقات المتعلقة بحقوق الإنسان (الإختفاء القسري).

تؤكد اللجنة إستمرار تحقيقاتها بكل مهنية وشفافية بالتعاون مع الأجهزة الفنية المختصة وفقاً للمعايير الدولية لتحقيق العدالة الجنائية.

تكرر اللجنة طلبها للكافة بالتعاون معها وتناشد كل من لديه معلومات للإدلاء بها أمام اللجنة بمقرها برئاسة النيابة العامة.

والله المستعان

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)