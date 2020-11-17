قوات عسكرية كبيرة تتبع لحركة جيش تحرير السودان تدخل الفاشر

وصلت إلى مدينة الفاشر حاضرة شمال دارفور الاثنين قوات عسكرية كبيرة تتبع لحركة جيش تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي تتألف من مئات العسكريين على رتل كبير من السيارات رباعية الدفع والآليات العسكرية قادمة من المناطق الشمالية من الولاية وذلك دعما لاتفاقية “سلام السودان” الذي بدأت البلاد تحتفل بها اعتبارا من يوم أمس بعد أن تم التوقيع عليها مؤخرا بعاصمة جنوب السودان.

وقال أمين الاتصال والعلاقات الخارجية بالحركة “محمد آدم كش” في تصريحات صحفية أن وصول القوات تأتي في إطار دعم عملية السلام، مبينا أن القوة التي وصلت اليوم عبارة عن حراسات للقائد مني ماركو مناوي، فيما تصل خلال الساعات القادمة دفعات أخرى من القوات العسكرية لدعم تنفيذ الاتفاق وتنفيذا للترتيبات الامنية وتشكيل القوات المشتركة .