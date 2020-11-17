رسمياً فيلم “ستموت في العشرين” يمثل السودان في جوائز الاوسكار

وقع اختيار اللجنة القومية المكلفة باختيار الفيلم المرشح لجوائز الاوسكار الدولية على فيلم “ستموت في العشرين” لتمثيل السينما السودانية رسمياً فى منافسة جائزة أفضل فيلم روائى عالمي ونظمت اللجنة عرضا للفيلم ببرج الاتصالات . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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