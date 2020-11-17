التربية تطلق حملة (التعليم حق للجميع) لتسجيل الأطفال بالمدارس

تطلق وزارة التربية والتعليم الثلاثاء حملة قومية لتسجيل الأطفال بالمدارس تحت شعار (التعليم حق للجميع) وذلك انطلاقا من اهداف ثورة ديسمبر المجيدة الداعية الى عدالة الفرص في الحصول على التعليم.

وأوضحت آمال البدوي الطاهر مديرة إدارة تعليم البنات بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم وفق (سونا) أن الحملة تنطلق تحت رعاية وكيل وزارة التربية والتعليم تماضر الطريفي وبالتعاون مع منظمة اليونسيف .

وأكدت البدوي أن الحملة قومية تشمل كافة ولايات السودان، وتستهدف الأطفال الذين وصلوا سن التمدرس، وتهدف إلى ترغيبهم ومناشدة أسرهم وتعريفهم بأهمية التعليم للمسارعة في تسجيلهم للالتحاق بالمدارس، وذلك عبر إعلام شامل يستصحب كل هذه الأهداف ويعمل على بلورتها عبر مواعينه وأشكاله المختلفة

وأعربت عن أملها في أن تسهم الحملة في الترغيب للتسجيل بالمدارس، خاصة المناطق غير المتصالحة مع التعليم في أرياف السودان وبواديه.

الخرطوم( أخبار الخليج 365)