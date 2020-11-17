تأسف والي الخرطوم الاستاذ أيمن خالد نمر على الأحداث الأخيرة في دولة إثيوبيا الشقيقة، مشددا على قدرة الإرادة السياسية الإثيوبية على ضبط التفلتات، واستعادة الاستقرار وأن الاستقرار السياسي والأمني في البلدين هو الضامن لإستقرار كل الإقليم، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية الضاربة في القدم بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك لدى لقائه السفير الاثيوبي بالخرطوم حيث أبان الوالي ان سعادة السفير اطلعه على الأوضاع في أديس، وأمن الطرفان على ضرورة الاستقرار الأمني والسياسي بما يعود بالنفع على المنطقة ككل.

واكد والي الخرطوم ضرورة العمل المشترك لخلق الاستقرار في البلدين، مشيرا الى خصوصية العلاقة بين العاصمتين (الخرطوم وأديس أبابا) . ولفت الى تطلع الخرطوم للإستفادة من تجربة أديس في الشراكة بين القطاعين والعام والخاص (ppp) لتطوير الخدمات والبنى التحتية. بدوره اعرب السفير الاثيوبي وفق ( سونا) عن دعم بلاده للثورة السودانية والتغيير الذي حدث مؤخرا بالبلاد وتوج بالتوقيع على اتفاقية السلام. وأكد على أزلية العلاقة بين البلدين إستنادا الى القواسم المشتركة التي تشكل أساسا متينا لعلاقة مثمرة في الجوانب الاقتصادية التنموية والتبادل التجاري والثقافي وتبادل الخبرات . وطرح السفير الإثيوبي مبادرة للتوأمة بين ولاية الخرطوم والعاصمة الإثيوبية أدس أبابا . وقطع الجانبان في ختام اجتماعهما على أهمية التواصل والتشاور في كافة الموضوعات التي تم تداولها في اللقاء. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر والي الخرطوم يلتقي سفير دولة إثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.