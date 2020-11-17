أول تعليق للكاتب السوداني (إسحاق أحمد فضل الله) عقب إطلاق سراحه

قال الكاتب الصحفي السوداني إسحاق أحمد فضل الله، في أول تعليق له عقب اطلاق سراحه من المعتقل الاثنين، قال الموضوع بعد كده أصبح مفتوحاً (والحشاش يملأ شبكتو).

وأضاف إسحاق في مقطع فيديو من داخل منزله بالعيلفون شرق الخرطوم، وفق صحيفه (السوداني): قلت في ونسة مع الضباط خارج التحقيق أنا باقي لي كم من عمري، افضل ألاقي ربنا بالنجيضة.

وزاد بقوله: فُوجئت بالاعداد الكبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، من الذين تفاعلوا مع اعتقاله، حتى نصحهم البعض بان فتحتوا علينا باب مافي داعي ليهو.

وطمأن اسحاق الجميع بوصوله إلى منزله وخروجه سالماً، شاكراً لكل من سألوا عنه.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)