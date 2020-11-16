بوتين يوجه بإنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان

ذكرت وكالة تاس للأنباء، الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر وزارة الدفاع بالتوصل إلى اتفاق مع السودان لإقامة منشأة بحرية روسية فيه وقال المصدر إن روسيا تعتزم إنشاء مركز لوجيستي لقواتها البحرية في السودان ليستوعب ما يصل إلى 300 من الجنود والموظفين.

وكانت مسوّدة اتفاق مع الخرطوم صادق عليها رئيس الوزراء الروسي قبل أيام كشفت أن روسيا تعتزم إنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر في السودان لتزويد أسطولها بالوقود وتنصّ هذه الوثيقة الأولية على إنشاء “مركز دعم لوجستي” في السودان يمكن من خلاله تأمين “تصليحات وعمليات التزويد بالوقود واستراحة أفراد طواقم” البحرية الروسية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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