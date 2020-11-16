المالية: 80 مليون دولار من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للأمن الغذائي وحماية البيئة

أعلن وكيل التخطيط المكلف بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي د. أمين صالح ياسين، عن حصول السودان على قرض ومنحة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تفوق الـ80 مليون دولار لمُحاربة الفقر والأمن الغذائي وخلق فرص عمل ولحماية البيئة، موضحاً أن تنفيذ البرنامج سيتم مع وزارة الزراعة والري على المستوى الاتحادي والولائي ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح د. أمين خلال حديثه في ورشة الشباب والمرأة، وفق صحيفة السوداني بأن التنمية تعتمد على (17) هدفاً يمكن ترتيبها في ثلاثة أبعاد (البُعد الاقتصادي والبُعد الاجتماعي والبُعد البيئي)، وقد شكلت هذه الأبعاد المرجعيات الأساسية لوضع الخُطة التنموية للاقتصاد السوداني 2021 – 2023م.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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