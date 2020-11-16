رسالة نصية للبرهان تفاجئ أطفال السودان المصابين بالسكري

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بعث الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي برسالة نصية إلى جميع أطفال السودان المصابين بداء السكري، بمناسبة اليوم العالمي لسكري الأطفال، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.
وأكد البرهان – في رسالته التي وصلت الى جميع أرقام هواتف الأطفال المسجلين في الجمعية السودانية للأطفال المصابين بمرض السكري – اهتمام الدولة ورعايتها لمرضى السكري وخاصة الأطفال منهم، داعياً الله عز وجل أن يمن عليهم بعاجل الشفاء.
ووجدت الرسالة والتي تعد بادرة هي الأولى من نوعها، استحسانًا كبيرًا من أسر أولئك الأطفال، باعتبارها تعكس اهتمام الدولة في أعلى مستوياتها بهذه الشريحة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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