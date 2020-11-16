الصحة تعلن تسجيل (102) إصابة جديدة بكورونا ووفيات

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 102 حالة اصابة جديد بفيروس كورورنا المستجد وثلاثة وفيات وبلغ عدد المتعافين 10 بحسب التقرير الوبائى ليوم السبت 14 نوفمبر 2020م والذى اطلعت عليه أخبار الخليج 365) الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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