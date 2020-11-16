مؤتمر صحفي لقادة أطراف السلام

يستضيف منبر وكالة السودان في الساعة الواحدة بعد ظهر الثلاثاء قادة أطراف العملية السلمية التي تم التوقيع عليها مؤخرا بجوبا. وسيتحدث في المنبر كل من د. الهادي إدريس يحي رئيس الجبهة الثورية رئيس حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي، القائد مالك عقار اير نائب رئيس الجبهة الثورية رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال/ الجبهة الثورية، د. جبريل ابراهيم محمد الامين العام للجبهة الثورية السودانية رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، الاستاذ الطاهر ابوبكر حجر رئيس تجمع قوي تحرير السودان، الاستاذ خميس عبدالله ابكر رئيس التحالف السوداني، الاستاذ خالد محمد ادريس رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، الاستاذ اسامة سعيد الناطق باسم الجبهة الثورية رئيس مؤتمر البجا المعارض والاستاذ محمد داؤود بنداك رئيس حركة تحرير كوش السودانية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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