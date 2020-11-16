مانيس: قضية الفقر أكبر تحديات التنمية بالبلاد

خاطب وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس الاثنين بقاعة الصداقة بالخرطوم، ورشة مناقشة منهجية مسح ميزانية الأسرة والفقر (2020-2021م) والتي نظمها الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع البنك الدولي .

واوضح السفير مانيس أن قضية الفقر بإبعادها الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والثقافية تمثل أكبر التحديات لتحقيق التنمية بالبلاد، مشيرا إلى ضرورة وضع سياسات وبرامج تستند على أدلة ومؤشرات حقيقة تعكس حجم الظاهرة ومدي تأثر السكان بها مع التبايانات الجغرافية .

وقال مانيس وفق (سونا)” أن الفقر يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه العالم وأنه يولد بيئة خصبة تنمو فيها أشكال مختلفة من التطرف” .

ودعا وزير شؤون مجلس الوزراء الجهاز المركزي للإحصاء الى إجراء مثل هذه المسوحات بصورة دورية، وذلك من أجل الحفاظ على التسلسل الزمني للبيانات، منوها الى أهمية وضع خطة لكافة العمليات الإحصائية من تعدادات ومسوحات وطنية وفق إطار زمني محدد .

من جانبها أوضحت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذة لينا الشيخ عمر محجوب، ان مسح ميزانية الأسرة والفقر سيوفر الإحصاءات التي تعكس حقيقة الوضع الراهن، الأمر الذي يساهم في صياغة سياسات وبرامج تستند على الأدلة والبراهين والتي تتمثل في وضع الإطار الاستراتيجي لخفض الفقر متعدد الأبعاد وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي لتغطية فقراء محدودي الدخل .

من جهته أوضح مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء الأستاذ علي محمد عباس أن الورشة تهدف إلى المساهمة في توفير إحصاءات حديثة للفقر تساعد في ترجمة أولويات الحكومة الإنتقالية، وذلك من خلال وضع خطط وبرامج لتحسين معاش الناس وتنمية المجتمع.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)