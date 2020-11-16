يونيسف تختار الممثلة مها جعفر سفيرة وطنية للمنظمة

وقع اختيار منظمة اليونيسف على الناشطة والممثلة الكوميدية السودانية مها جعفر لتكون سفيرة وطنية للمنظمة بالسودان وفق الجزيرة السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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