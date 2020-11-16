البرهان يلتقي نائب رئيس جنوب السودان

إلتقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بمكتبه اليوم الأستاذ حسين عبدالباقي نائب رئيس جمهورية جنوب السودان حيث تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الإهتمام المشترك وقال نائب رئيس جمهورية جنوب السودان في تصريح صحفي أن اللقاء تناول مشاكل الحدود وحرية التنقل للمواطنين بين البلدين لافتاََ إلى أن حرية التنقل بين مواطني البلدين يجب أن لا تكون مقيدة

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وأضاف أن اللقاء تطرق إلى المشروعات الخدمية كمشروع السكة الحديد والطرق المعبدة وتقنين التجارة بين البلدين وفتح المسارات وأشار حسين عبد الباقي إلى المشاكل المتعلقة بالجنوبيين الذين لم ينتقلوا بعد إلى وطنهم بجانب مشاكل الطلاب خاصة طلاب الطب الذين واجهوا مشكلات عدم إتاحة الفرصة لهم للإمتياز والعمل في الحقل الطبي بالسودان وأوضح نائب رئيس جمهورية جنوب السودان أنهم بصدد تنظيم زيارات لمجلس الوزراء وابتعاث عدد من الخبراء بغرض التدريب وتبادل الخبرات.