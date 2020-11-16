محكمة الطعون الإدارية توقف تنفيذ قرار النائب العام بإيقاف عدد من وكلاء النيابة

أمرت محكمة الطعون الإدارية؛ بمحكمة الاستئناف الخرطوم؛ برئاسة القاضي بدوي عبد الباقي عبد الله، أمرت اليوم بوقف تنفيذ قرار النائب العام بالرقم (٣٥ لسنة ٢٠٢٠) بتاريخ ١١ نوفمبر الجاري، لحين الفصل في الدعوى، التي قدمت من قبل وكيل النيابة جلال سنين كداني وآخرين ضد النائب العام لجمهورية السودان.

وكان النائب العام، وفق صحيفة السوداني أمر الاسبوع الماضي بإيقاف عدد من وكلاء النيابة العامة عن العمل وإحالتهم إلى مجلس محاسبة، نسبة لتقديمهم مذكرة لمجلس السيادة مباشرة، يتهمون فيها النائب العام بارتكاب عدة مخالفات، مطالبين إقالته أو استقالته.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)