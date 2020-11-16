الرئيسية/أخبار/ نادي النيابة: النائب العام يسوِّف ملف قضايا شهداء الثورة وملف جرائم دارفور أخبار منذ 42 دقيقة 0 نادي النيابة: النائب العام يسوِّف ملف قضايا شهداء الثورة وملف جرائم دارفور. وفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365) منذ 42 دقيقة 0

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