المريخ يفجر المفاجآت في آخر يوم بالانتدابات

فجر المريخ مفاجأة التسجيلات الرئيسية وذلك عقب تجديده للتعاقد مع نجم الكرة السودانية والتسجيلات أحمد حامد التش الى جانب تمديد التعاقد مع الظهير الايسر أحمد آدم (بيبو) قبل أن يمضي الاحمر وفق صحيفة السوداني الى الامام ويكمل الاتفاق كذلك مع لاعب الوسط بنادي الخرطوم الوطني عزام حيث تم الحصول على موافقة ناديه واكمال اجراءات التعاقد معه بالمكتب التنفيذي للنادي مساء امس وسط فرحة عارمة من جماهير المريخ. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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