عاجل.. ضبط عملة نقدية مزورة بمحلية الطويشة بشمال دارفور

الإثنين 16 نوفمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

تمكنت شرطة محلية الطويشة بولاية شمال دارفور بالتعاون مع الإستخبارات العسكرية اليوم من ضبط متهم بمنطقة (كروية) التابعة للمحلية وبحوزته (25)ألف جنيه عملة ورقية مزورة من فئة ال(500)جنيه ودونت في مواجهته بلاغ تحت المادة (117) من القانون الجنائي .



وأكد المدير التنفيذي للمحلية بالإنابة عثمان محمد احمداي حرص الحكومة على إفشال وضبط كل العمليات التي من شأنها الإضرار بالإقتصاد والأمن الوطني. وأشار خلال وقوفه على الضبطية إلى خطورة جريمة تزوير العملات الورقية بإعتبارها تمثل أداة مباشرة لهدم الإقتصاد والإخلال بالأمن الوطن، داعياً المواطنين بمختلف مناطق المحلية إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والتأكد من العملات الورقية المتداولة، فضلاً عن التبليغ الفوري عن أية حالة اشتباه.

من جهته جدد مدير شرطة المحلية بالإنابة الملازم أول عمر سامي عمر الأمين مضي الشرطة قدمآ في بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وتحقيق الأمن والإستقرار.وقال أن قوات شرطة المحلية والإستخبارات العسكرية قد تمكنت اليوم وبناءً على المعلومات التي توفرت لديها من ضبط المتهم وبحوزيه العملة الورقية المزورة من فئة ال (500) جنيه حيث تم فتح بلاغ ضده تحت المادة (117) من القانون الجنائي.