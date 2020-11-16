عصابة تخنق سائق ركشة وتسرق هاتفه وأمواله بالخرطوم

أنقذت العناية الإلهية الطالب بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا محمد الساري الذي يعمل (سائق ركشة) في أوقات فراغه من موت محقق بمنطقة الكلاكلة حي الأندلس، بعد إيقافه من قبل ثلاثة أشخاص، طلبوا منه (أخذهم لمشوار)، وفي منتصف الطريق استوقفوه ونزل أحدهم عن يمينه والآخر عن اليسار بدعوى دفع قيمة المشوار، ليقوم المتهم الثالث بخنقه بواسطة “رقبية الركشة”.

وقال الساري بحسب صحيفة السوداني: قبل أن أدخل في حالة إغماء سمعت أحد المعتدين يقول للبقية (نقتله في مكانه) وأضاف: عندما عدت لوعيي، فقدت هاتفي الجوال، ومبلغاً مالياً يتجاوز الـ10 آلاف جنيه وهاتفاً جوالاً أخر.

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واعتبر محمد ذو العشرين عاماً، ما تعرض له هو نهب واعتداء وسرقة وإرهاب مما أفقده صوته جراء تعرضه للخنق، إلا أنه الآن بدأ يستعيد صوته تدرجياً بعد تلقيه العلاج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)