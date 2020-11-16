جامعة الخرطوم تسحب درجة الدكتوراه من عوض الجاز

أجاز مجلس أساتذة جامعة الخرطوم في اجتماعه رقم (422)، الذي انعقد اليوم سحب درجة الدكتوراه الفخرية من عوض أحمد الجاز التي منحت له في العام 2000م بحسب (سونا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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