عمر قمرالدين يشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ(77)

خاطب السيد عمر قمر الدين وزير الخارجية المكلف الإجتماع الوزاري السنوي لمجموعة دول الـ(77) والصين وذلك على هامش أعمال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وناقش الإجتماع الإسفيري تأثيرات جائحة كورونا على تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030م. وأكد السيد عمر قمر الدين فى كلمته أن الجائحة قد فاقمت الفوارق الموجودة سلفاً بين الدول المتقدمة والنامية، مشيراً إلى التقارير الأممية التي أوضحت حجم تلك الفوارق في مستويات تنفيذ أجندة التنمية سيما تلك المرتبطة بتحقيق الهدف الأول وهو القضاء على الفقر.

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ونوه السيد الوزير بحسب (سونا)، إلى ضرورة التركيز على أجندات التنمية المستدامة في أفريقيا جنباً إلى جنب مع الأجندة الأممية واتفاقية باريس بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية داعياً إلى تعزيز التعددية والتعاون والشراكات لمعالجة آثار جائحة كورونا وتنفيذ أهداف التنمية.

وعلى صعيد متصل، أشار السيد الوزير إلى أهمية الأجندة التى اعتمدتها الأمم المتحدة فى سياق الاحتفال بمرور 75 عاماً على إنشائها والتى جاء فى مقدمتها تعزيز التعددية وإزالة الفوارق الرقمية والتمويل وتبني مناهج شاملة تضع الإنسان فى صدارة إهتماماتها.

وفى ختام كلمته أكد السيد الوزير إلتزام السودان بميثاق الأمم المتحدة وبمبدأ التعددية كوسيلة مثلى للتعاون بين الدول.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)