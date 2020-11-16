حمدوك: لأول مرة نصل لسلام يخاطب جذور المشكلات

رحب دكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، بقادة حركة الكفاح المسلح الذين أستقبلهم بمجلس الوزراء عقب وصولهم الخرطوم ظهر أمس . وقال إنه لأول مرة نصل لسلام يخاطب جذور المشكلات السودانية.

ووصف، في لقاء قصير وبكلمة مقتضبة لدى لقائه القيادات العائدة، اللقاء بأنه يشكل رمزية تاريخية بحق وحقيقة إلى حد قوله” أنا شخصياً لم أعد أجد كلمات أعبر بها عن وصف مشاعري وسعادتي باللقاء “.

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وشدد في كلمته على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان باعتبارها قضية ذات أهمية قصوى . وقال بحسب صحيفة اليوم التالي، إنه اليوم قد بدأت بالفعل أول الخطوات لوضع حد لمعاناة المتواجدين في معسكرات النزوح .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)