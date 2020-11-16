امتدح الأستاذ محمد قنديل وكيل اللاعب الأمريكي صاحب الأصول السودانية عمار طيفور، إمكانياته الفنية العالية، وقال في تصريحات له: “طيفور كان قريباً من الهلال غير أن أعضاء لجنة التسجيلات بالهلال لم يكونوا جادين في تكملة التفاوض وإتمام الصفقة”
وقال قنديل بحسب صحيفة المواكب: سيشاهد الوسط الرياضي هذا اللاعب مع بداية الدوري فهو نجم وسط يتمتع بإمكانيات غير موجودة في الدوري السوداني، ويكفي أنه خريج أكاديمية متخصصة في كرة القدم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل اللاعب الأمريكي: المريخ كسب نجم صاحب إمكانيات هائلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.