وكيل اللاعب الأمريكي: المريخ كسب نجم صاحب إمكانيات هائلة

امتدح الأستاذ محمد قنديل وكيل اللاعب الأمريكي صاحب الأصول السودانية عمار طيفور، إمكانياته الفنية العالية، وقال في تصريحات له: “طيفور كان قريباً من الهلال غير أن أعضاء لجنة التسجيلات بالهلال لم يكونوا جادين في تكملة التفاوض وإتمام الصفقة”

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وقال قنديل بحسب صحيفة المواكب: سيشاهد الوسط الرياضي هذا اللاعب مع بداية الدوري فهو نجم وسط يتمتع بإمكانيات غير موجودة في الدوري السوداني، ويكفي أنه خريج أكاديمية متخصصة في كرة القدم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)