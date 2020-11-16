الاضطرابات الأمنية تحول معسكر المريخ من إثيوبيا إلى القاهرة

برز اتجاه قوي داخل مجلس إدارة نادي المريخ بتحويل وجهة المعسكر الإعدادي من إثيوبيا إلى العاصمة المصرية القاهرة وذلك على خلفية النزاع الدائر بالشقيقة إثيوبيا. Advertisements وينتظر أن يكمل المكتب التنفيذي بالنادي الإجراءات خلال ساعات، حتى يتمكن الفريق من إنجاز أسبوع بالقاهرة، قبل خوض أولى مبارياته في تمهيدي دوري أبطال إفريقيا نهاية هذا الشهر، أمام فريق أوتوهو الكونغولي بحسب صحيفة المواكب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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