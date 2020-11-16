بروف السباعي: الدولة الراشدة لا ترفع الدعم لجذب الإيرادات

قال الخبير الزراعي بروفيسور السباعي لمصادر، إن رفع الدعم عن الوقود يؤثر على القطاع الزراعي بشكل كبير جداً لكون الطاقة عماد له لتشغيل الطلمبات والترحيل ويعتمد عليها المزارعون كثيرًا في الري المروي ، فضلا عن تسببه في رفع تكلفة التحضير للموسم الجديد وزيادة تكلفة إنتاج الفدان الواحد والتي لا تقل حاليا عن (3 ـ 4) آلاف جنيه، وارتفاع رسوم ترحيل السماد والتقاوى و المحاصيل من مناطق الإنتاج لمناطق الاستهلاك .

وأشار السباعي لإسهام رفع الدعم في القفز بعمليات المكافحة للآفات الزراعية (الرش بالطائرات والأرضي ) ،وأضاف : لا توجد دولة راشدة ترفع الدعم عن الوقود لجذب الإيرادات ، مشيراً بحسب صحيفة السوداني، إلى أن الحكومة لجأت لهذا الخيار للخروج من ورطة الزيادة غير المنطقية في رواتب العاملين ، مبينا أن جباية الايرادات بهذه الطريقة من شأنه إحداث آثار اقتصادية كارثية .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)